Осужден заместитель председателя правления Turkistan Invest

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В Туркестане осудили заместителя председателя правления ТОО "Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта "Turkistan Invest" Ахмета Ержанова. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Заместителя председателя правления признали виновным в завладении обманным путем 2 млн тенге руководителей ТОО "Композит Групп Казахстан" Конусова и Гомаюмова, а также в подстрекательстве последних к даче взятки должностным лицам акимата Туркестанской области за признание товарищества победителем конкурса госзакупок по поставке тракторов.

Приговором Туркестанского городского суда Ахмет Ержанов осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он должен будет в исправительном учреждении средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-главу управления финансов осудили в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969745-osuzhden-zamestitel-predsedatelya-pravleniya-turkistan-invest/