Экс-главу управления финансов осудили в Шымкенте

Кенжебек Жанбосынов. Фото: gov.kz

Закончилось судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя управления финансов Шымкента Кенжебека Жанбосынова. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Каратауского районного суда.

Экс-чиновник предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).

Из материалов дела известно, что глава управления финансов, входя в состав совета директоров СПК "Шымкент", в 2019 году во время голосования на собрании выступил за продажу квартир в новых высотных домах, построенных по госпрограмме.

При этом стоимость строительства составила свыше 4,8 млрд тенге, в то время как продано жилье было в общей сложности за 3,7 млрд тенге.

В итоге, по оценке следствия, действиями чиновника государству был причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млрд тенге.

Кенжебек Жанбосынов виновным себя не признал. Он утверждал, что действовал по прямому указанию акима Шымкента и руководства СПК. Также сообщил, что государство не понесло ущерба, так как жилье распределялось по госпрограмме для молодых специалистов и других категорий населения.

Однако суд посчитал его вину полностью доказанной. Кенжебек Жанбосынов приговорен к 3 годам заключения с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель управления финансов Шымкента оказался замешан в коррупционном деле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969012-eks-glavu-upravleniya-finansov-osudili-v-shymkente/