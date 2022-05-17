Жителя Шу подозревают в подделке чеков на полтора миллиона тенге

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С заявлением в отдел полиции обратилась индивидуальная предпринимательница, утверждая, что некий мужчина несколько месяцев покупал у нее товары на крупную сумму, предъявляя поддельные чеки об оплате. По данному факту инициировано расследование и задержан подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

О том, что она стала жертвой мошенничества, 58-летняя гражданка узнала случайно. Позвонив дочери для перевода денег, они не обнаружили их на счету. Обман, по ее словам, длился на протяжении двух месяцев.

Полицией начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов правопорядка задержан 26-летний местный житель. Пресс-служба отмечает, что задержанный дал признательные показания.

Следствием установлено, что подозреваемый пользовался приложением для изготовления поддельных чеков. Сообщается, что он покупал товары исключительно в больших объемах, тем самым причинив материальный ущерб на сумму полтора миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969734-zhitelya-shu-podozrevayut-v-poddelke-chekov-na-poltora-milliona-tenge/