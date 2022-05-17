"Безвозвратный кредит по госпрограмме": 12 шымкентцев стали жертвами аферистки

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12 шымкентцев стали жертвами мошенничества: неизвестная женщина, представившись сотрудником госучреждения, выманила у них деньги якобы на помощь с оформлением кредита по государственной программе, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам потерпевших, они познакомились со злоумышленницей на одном из рынков города. Поверив обещаниям помочь в оформлении кредита на крупную сумму для открытия бизнеса, каждый из них передал женщине от 300 до 500 тысяч тенге.

По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по статье "Мошенничество". Полицейские опросили потерпевших, проверили их денежные переводы и камеры видеонаблюдения на территории рынка.

В результате была установлена личность и место жительства подозреваемой. Женщину задержали, в настоящее время она находится под стражей. Выявлено, что гражданка к госучреждениям никакого отношения не имеет. Не исключается вероятность того, что число пострадавших от мошеннических действий может возрасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969721-bezvozvratnyy-kredit-po-gosprogramme-12-shymkenttsev-stali-zhertvami-aferistki/