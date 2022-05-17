Водитель кроссовера ударил полицейского в Акмолинской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

14 мая полицейским, несшим службу на трассе в Акмолинской области, сообщили о водителе Lexus RX300, который ехал в направлении Кокшетау, нарушая ПДД и представляя угрозу для других участников дорожного движения. Его остановили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным ведомства, около 10.30 часов на 30 км автодороги Кокшетау-Рузаевка правоохранители остановили кроссовер под управлением 39-летнего жителя областного центра. От водителя исходил запах алкоголя. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование.

Мужчина вел себя агрессивно, поэтому стражи порядка были вынуждены применить спецсредства - наручники.

При доставлении в медицинское учреждение житель Кокшетау нецензурно выражался в адрес полицейских, отказывался пристегиваться ремнем безопасности и ударил патрульного.

Экспертиза заключила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

При проверке документов установлено, что данный гражданин в феврале был лишен водительских прав на год.

В настоящее время досудебное расследование проводится по ст.346 ч.1 (Управление ТС лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения), ст.378 (Оскорбление представителя власти) и ст.380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РК.

Автомобиль отправили на штрафстоянку, а подозреваемого водворили в ИВС ОП Зерендинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969717-voditel-krossovera-udaril-politseyskogo-v-akmolinskoy-oblasti/