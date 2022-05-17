Мужчину подозревают в краже ради подарка возлюбленной в Туркестанской области

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В Туркестанской области задержан мужчина, которого подозревают в краже ради подарка возлюбленной. Преступление было совершено в Толебийском районе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В полицию обратилась женщина и рассказала, что в ее дом проник неизвестный. Он разбил окно и тайно похитил деревянную посуду (астау) в количестве 4 штук стоимостью 80 000 тенге, а также колеса от автомашины стоимостью 200 000 тенге. Общая сумма ущерба составила 280 000 тенге.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража".

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать в течение суток.

Выяснилось, что мужчина ранее занимался строительными работами в доме потерпевшей. Затем, чтобы закрыть долги и купить подарок для возлюбленной на день рождения, молодой человек совершил кражу, воспользовавшись отсутствием дома людей.

Похищенное имущество он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969654-muzhchinu-podozrevayut-v-krazhe-radi-podarka-vozlyublennoy-v-turkestanskoy-oblasti/