У жительницы Акмолинской области украли товар на рынке на миллион тенге

Фото с места происшествия: polisia.kz

В районный отдел полиции обратилась 51-летняя жительница Ерейментау с заявлением о краже товаров неизвестным лицом на центральном рынке города в ночь с 10 на 11 мая. Сотрудниками полиции вскоре была установлена личность подозреваемого, а товары возвращены обратно, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

По данным полиции, из контейнера были похищены 20 зимних курток, 30 плавательных кругов и столько же плавательных жилетов, палатка, игрушки для воды, куклы и прочие товары. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

13 мая в ходе следствия была определена личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее не судимый житель города Ерейментау. Как сообщили в полиции, в ночь с 10 на 11 мая мужчина путем взлома замка проник в контейнер, откуда совершил кражу. Украденное имущество злоумышленник погрузил на тележку и увез.

Ведется досудебное расследование по статье 188 ч.3 УК РК "Кража". Вещественные доказательства найдены в гараже подозреваемого и изъяты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969642-u-zhitelnitsy-akmolinskoy-oblasti-ukrali-tovar-na-rynke-na-million-tenge/