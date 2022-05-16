"Работа в нефтяной компании": 16 казахстанцев отдали мошенникам сотни тысяч за "трудоустройство"

Допрос одной из подозреваемых. Кадр из видео: polisia.kz

В Кызылординской области задержаны женщины, которые, как предполагают в полиции, выманили сотни тысяч тенге у граждан разных областей этой весной, пообещав за это трудоустройство в крупной нефтяной компании, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

По данным следствия, две женщины в марте и апреле нынешнего года предлагали свои услуги посредством популярного мессенджера, и их жертвами за это время стали 16 человек. Гражданам пообещали трудоустройство в крупную нефтяную компанию в Атырау взамен на денежное вознаграждение в сумме от 150 до 200 тысяч тенге.

В надежде на подобные перспективы, жертвы совершали денежные переводы на счета, привязанные к номерам телефонов подозреваемых.

7 мая опомнившиеся граждане наконец обратились в Представительство МВД РК города Байконур с заявлением о том, что стали жертвами мошенников.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых, которыми оказались жительницы Кызылординской области.

По данному факту начато досудебное расследование согласно пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969480-rabota-v-neftyanoy-kompanii-16-kazahstantsev-otdali-moshennikam-sotni-tysyach-za-trudoustroystvo/