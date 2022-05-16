Осужденного за кражу во время январских погромов в Алматы освободили в зале суда

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Жетысуском районном суде №2 в Алматы был вынесен приговор 23-летнему карагандинцу, который обвинялся в краже во время январских событий, сообщается на официальном сайте горсуда.

Выяснилось, что в ночь с 6 на 7 января молодой человек, проходя мимо ТРК "Maxima", заметил, что окна торгового комплекса разбиты. Он проник внутрь и поднялся на второй этаж, где совершил кражу - похитил смартфон стоимостью 33 тыс. тенге, а после - украл 2 флакона туалетной воды стоимостью 30 тыс. тенге.

Эти действия судом квалифицированы как кража, то есть неоднократное тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в хранилище.

Подсудимый полностью признал свою вину. Парень также объяснил, что решился на кражу после того, как увидел, что другие люди выносят из магазинов вещи.

Суд решил назначить подсудимому минимально возможное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с учетом его возраста, признания вины, раскаяния и первой судимости.

Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

Отмечается, что время нахождения под стражей будет зачтено в срок наказания из расчета два дня содержания под стражей за один день назначенного наказания в виде ограничения свободы.

Напомним, на днях был вынесен приговор обвиняемым в краже в аэропорту Алматы во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969474-osuzhdennogo-za-krazhu-vo-vremya-yanvarskih-pogromov-v-almaty-osvobodili-v-zale-suda/