Спецоперация в пригороде Нур-Султана: задержан россиянин (видео)

Задержание. Фото: ДП Акмолинской области

Подпольную нарколабораторию ликвидировали полицейские в результате спецоперации в пригороде Нур-Султана. Подробности озвучили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Оперативниками Косшы на территории жилого массива "Лесная поляна" был задержан 31-летний местный житель, у которого изъяли самодельные приспособления для курения и около 100 спичечных коробков с марихуаной.

В целях установления канала приобретения наркотиков полицейские провели успешную спецоперацию в Косшы. В результате был задержан 39-летний гражданин России.

Фото: ДП Акмолинской области

В доме, который арендовал иностранец, стражи порядка изъяли 35 кустов растений, схожих с коноплей, весом 19 кг. Вещество со специфическим запахом сушилось на москитных сетках.

Здесь же правоохранители обнаружили различные приспособления, предназначенные для выращивания и изготовления наркотиков, в том числе специальные лампы для имитации солнечного света, удобрения, температурные датчики.

Как стало известно, с августа 2011 года мужчина находится в межгосударственном розыске УМВД России по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Расследование проводится по ст.297 ч.2 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Также возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений (ст.300 ч.2 УК РК).

Подозреваемый помещен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969450-spetsoperatsiya-v-prigorode-nur-sultana-zaderzhan-rossiyanin-video/