Обещал удвоить сумму: жителя Шымкента подозревают в мошенничестве на 2 млн тенге

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Житель Шымкента подозревается в интернет-мошенничестве после того, как с заявлениями в отношении него обратились сразу шесть жителей Шымкента и Туркестанской области. Следствие предполагает, что он обещал вернуть умноженной на два любую сумму, которую ему переведут, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

Как считают в полиции, предполагаемый злоумышленник давал рекламу своих услуг в соцсетях, благодаря чему пострадавшие присоединялись к его группе в одном из мессенджеров. Он обещал, делая ставки в букмекерских конторах, удвоить любую сумму денег, которую они ему переведут. По данным следствия, в доверие людей он входил, показывая фото выигрышных чеков.

Сумма перечисленного доверчивыми гражданами составила почти два миллиона тенге. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц".

В целях установления подозреваемого стражи порядка провели ряд оперативных мероприятий. В результате сотрудники полиции вышли на местного жителя и задержали его по месту жительства.

В настоящее время он находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Полиция не исключает вероятности того, что количество потерпевших может возрасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969439-obeschal-udvoit-summu-zhitelya-shymkenta-podozrevayut-v-moshennichestve-na-2-mln-tenge/