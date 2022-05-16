Предполагаемый наркокурьер задержан в Павлодаре (видео)

Оперативники нашли наркотики при обыске. Кадр из видео: polisia.kz

Подозреваемого в распространении синтетических наркотиков задержали в Павлодаре, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz. Мужчину подозревают в получении и распределении по закладкам партий наркотиков.

32-летнего мужчину задержали Оперативники подразделений по противодействию наркопреступности Департамента полиции Павлодарской области. Как сообщается, его подозревают в распространении запрещенных веществ бесконтактным способом.

"При проведении обысковых мероприятий по месту жительства мужчины были обнаружены "кристаллические вещества" массой более 700 граммов. Позже, из тайника извлекли еще 390 граммов наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения "a-PVP" общей массой более одного килограмма", – сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина выполнял роль регионального курьера и фасовщика склада наркотиков. Подозреваемый получал крупные партии наркотиков, после чего расфасовывал вещества в тайники-закладки. Один килограмм изъятых наркотиков – это более 5 тысяч разовых доз.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 часть 3 УК Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969415-predpolagaemyy-narkokurer-zaderzhan-v-pavlodare-video/