"Вела себя странно, была дерганой": подозреваемую вычислили по поведению в Темиртау

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36-летняя жительница Темиртау обратилась в полицию и заявила, что у нее из квартиры похитили ноутбук с документами, золотые изделия и смарт-часы. Ущерб она оценила в 1,1 млн тенге. Подозреваемую стражи порядка вычислили по странному поведению, сообщает ДП Карагандинской области на своей официальной странице в Instagram.

Жительница Темиртау обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже 23 апреля.

На место происшествия выехали правоохранители. Здесь они выяснили, что дверь в квартиру открыли "родным" ключом. Поэтому стали проверять на причастность к преступлению знакомых потерпевшей.

Стражи порядка поинтересовались у владельцев жилья, где они могли оставить свои ключи без присмотра. Хозяин квартиры пояснил, что работает в Караганде, вещи находятся в раздевалке.

"В день совершения кражи одна из его работниц отпросилась на пару часов, обычно веселая и общительная женщина вела себя странно, была дерганой", - сообщили в ДП региона.

2 мая при проверке информации сотрудница призналась в совершении кражи. Она знала, что у потерпевшего дома в течение дня никого нет. Ключи взяла из сумки в раздевалке. Поехала в Темиртау, забрала ноутбук, золотые изделия и смарт-часы, а потом вернулась на работу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969412-vela-sebya-stranno-byla-derganoy-podozrevaemuyu-vychislili-po-povedeniyu-v-temirtau/