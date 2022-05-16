Один человек погиб и четверо получили тяжелые ранения во время стрельбы в церкви в США

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Четыре человека получили тяжелые ранения и еще один человек скончался в результате стрельбы в церкви в округе Орандж штата Калифорния в минувшее воскресенье, передает CNN.

Стрелявшим оказался мужчина старше 60 лет азиатской внешности. Его задержали на месте. При себе у него нашли два пистолета. Мотив стрелявшего не сообщается. К тому же, как оказалось, он не проживает в этом районе.

Стрельба произошла во время мероприятия, которое проводилось в Женевской пресвитерианской церкви в честь бывшего пастора тайваньской общины.

В церкви во время стрельбы находилось примерно 30-40 человек.

Ранее в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, на парковке возле супермаркета были застрелены 10 человек. Стрелявшим оказался 18-летний парень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969376-odin-chelovek-pogib-i-chetvero-poluchili-tyazhelye-raneniya-vo-vremya-strelby-v-tserkvi-v-ssha/