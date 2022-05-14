Таксиста подозревают в избиении и ограблении пассажира в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали 30-летнего местного таксиста, которого подозревают в избиении и ограблении пассажира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

С заявлением в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в салоне такси его избил неизвестный, после чего отобрал барсетку с деньгами и смартфон.

В ходе расследования правоохранители установили, что таксист подвозил пассажира до дома. Во время поездки между ними произошел конфликт. В результате подозреваемый, применив физическую силу, украл у потерпевшего его имущество.

Стражи порядка задержали 30-летнего подозреваемого. Отмечается, что он ранее уже был судим за кражу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК ("Грабеж").

Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас проводится проверка причастности подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969281-taksista-podozrevayut-v-izbienii-i-ograblenii-passazhira-v-nur-sultane/