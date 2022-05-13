Женщина под гипнозом отдала деньги и золото в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

12 мая жительница Казыгуртского района обратилась в полицию и сообщила, что у нее под гипнозом забрали золотые изделия и деньги. Подозреваемых задержали. Они оказались гражданками Узбекистана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Пожилая женщина рассказала, что к ней домой пришли две незнакомки и объявили, что ее жилище сглазили, предложили его очистить. Затем начали проводить ритуалы, во время которых забрали золотые изделия и свыше 100 тысяч тенге.

Сельчанка пришла в себя только после их ухода и сразу обратилась в полицию.

Стражи порядка принялись искать машину, на которой уехали подозреваемые. В итоге Lada Priora была остановлена на трассе. Пассажирки, заметив правоохранителей, побежали в направлении поля. Но были задержаны.

Фото: ДП Туркестанской области

У них изъяли похищенные золотые изделия и деньги. В отдел полиции доставили пятерых задержанных. При проверке выяснилось, что они являются гражданками Узбекистана.

Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК "Мошенничество". Проводится досудебное расследование. Две подозреваемые взяты под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969195-zhenschina-pod-gipnozom-otdala-dengi-i-zoloto-v-turkestanskoy-oblasti/