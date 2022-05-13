Домработницу заподозрили в кражах на 6 млн тенге у работодателей в Нур-Султане

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Сотрудники столичного департамента полиции задержали женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий и шубы у местных жителей, которые наняли ее в качестве домработницы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Как установили полицейские в ходе расследования, пользуясь отсутствием дома хозяев, 29-летняя женщина совершала кражи золотых изделий, сумев за год похитить имущество на общую сумму 6 миллионов тенге. Краденое женщина сдавала в ломбард.

Претензий к ее работе по дому хозяева не имели, однако в один из дней вдруг обнаружили пропажу ценных вещей и обратились в полицию, сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Как отметили в полиции, подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции города Нур-Султан рекомендует работодателям перед принятием на работу посторонних людей интересоваться их прошлым, требовать ксерокопии документов, рекомендательные письма, а также быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969168-domrabotnitsu-zapodozrili-v-krazhah-na-6-mln-tenge-u-rabotodateley-v-nur-sultane/