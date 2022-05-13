Аферисты обманули пенсионеров на 7 млн тенге в Карагандинской области

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Двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве, задержали в Карагандинской области, передает КТК. Предположительно, они сумели выманить у пожилых людей миллионы, представляясь родственниками и друзьями членов семьи.

Как рассказывает одна из пострадавших, Ольга Сонина, она была уверена, что разговаривает с племянником Андреем, проживающим в Германии. Тот просил выслать ему 800 тысяч тенге, которые он якобы остался должен после срочной покупки запчастей. Он также утверждал, что взамен выслал деньги в евро, которые пенсионерка сможет обменять по выгодному курсу.

"Думаю, если я не дам, то двоюродная сестра на меня обидится", - вспоминает пенсионерка.

С одними аферисты говорили по телефону, к другим приходили домой, представляясь друзьями племянников, внуков, сыновей. По легенде, близкие пенсионерок срочно покупали технику или запчасти, но у них не хватало всей суммы.

Деньги забирали те же псевдотоварищи или просили отправить прямо на банковский счет. Только спустя некоторое время бабушки узнавали, что никакая родня в помощи не нуждалась.

Мошенников пострадавшие описывают как очень убедительных и серьезных мужчин. Двое жителей Темиртау: одному – 39 лет, второму – 44, обманывали пенсионерок последние полгода.

В полиции подозревают, что задержанные промышляли не только аферами. В ходе обыска у них обнаружили инструменты для вскрытия замков.

Мерей Садибеков, начальник отдела криминальной полиции ДП Карагандинской области рассказал, что с начала года криминальным отделом полиции зарегистрировано 14 преступлений в отношении пенсионеров по факту мошенничества аналогичного характера. Общий ущерб составил более 7 миллионов тенге.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969142-aferisty-obmanuli-pensionerov-na-7-mln-tenge-v-karagandinskoy-oblasti/