Оскорбившему полицейского жителю Кокшетау грозит уголовная ответственность

Иллюстративное фото: пресс-служба ДП СКО

Житель Кокшетау может понести уголовную ответственность за нецензурную брань в адрес сотрудника органов правопорядка, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, вечером 10 мая двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок в одном из дворов микрорайона "Автогородок" города Кокшетау. Их заметил во время патрулирования участковый инспектор полиции и, для пресечения противоправных действий, попросил предъявить документы.

Один из мужчин, однако, начал публично выражаться в адрес сотрудника полиции нецензурной бранью. Предоставить необходимые документы он отказался. В дальнейшем для доставления нарушителя в опорный пункт полиции и направления на медицинское освидетельствование, были вызваны дополнительные силы.

По данным полиции, заключение эксперта показало, что 39-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. По данному инциденту начато досудебное расследование по ст. 378 ч.2 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Согласно санкции статьи, за нецензурную брань в адрес полицейского при исполнении им служебных обязанностей, мужчине грозит штраф до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до сорока суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969127-oskorbivshemu-politseyskogo-zhitelyu-kokshetau-grozit-ugolovnaya-otvetstvennost/