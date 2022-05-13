Двух третьеклассников изнасиловали в Жамбылской области

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Жуткая история с изнасилованием третьеклассников произошла в Жамбылской области. Взрослый мужчина надругался над двумя мальчиками. Подозреваемого удалось задержать, передает КТК.

Как считают полицейские, все произошло в марте в заброшенном здании. О произошедшем заявила мать одного из пострадавших. Ее девятилетний сын попал в больницу, врачи выявили у ребенка серьезные повреждения.

Жители Шуского района заявляют, что задержанный работал помощником имама в одной из местных мечетей. Однако главный имам региона открестился от такого работника.

Также сообщается, что подозреваемый запугал детей расправой над их родителями.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 30-летнего жителя Шуского района. По данному факту начато досудебное расследование по статье 121, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Шуский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста. Назначены все необходимые экспертизы", - прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969073-dvuh-treteklassnikov-iznasilovali-v-zhambylskoy-oblasti/