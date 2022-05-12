Просил интимные фото: мужчину осудили за сексуальное насилие над падчерицей в Шымкенте

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В Шымкенте 42-летнего мужчину осудили за насильственные сексуальные действия в отношении падчерицы 2008 года рождения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Cпециализированного межрайонного уголовного суда Шымкента.

По материалам уголовного дела, шокирующую правду мать несовершеннолетней узнала летом прошлого года, когда увидела в мобильном телефоне своей 13-летней дочери от первого брака сообщение от отчима с предложением прислать ему интимные фотографии.

Женщина стала расспрашивать девочку и выяснила, что уже три года ее муж совершает с ней сексуальные действия. Родительница обратилась в полицию.

Во время следствия мужчина полностью отрицал свою вину, а в суде заявил, что к нему применялись пытки. Утверждал, что стал жертвой оговора со стороны супруги и падчерицы из-за конфликтов в семье.

Однако суд, изучив представленные доказательства, счел вину жителя Шымкента полностью доказанной.

По ч.4 ст.121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего) мужчина приговорен к 20 годам колонии максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969018-prosil-intimnye-foto-muzhchinu-osudili-za-seksualnoe-nasilie-nad-padcheritsey-v-shymkente/