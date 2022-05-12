Мужчина едва не сжег заживо свою жену в ВКО

Иллюстративное фото: pexels.com

В Восточно-Казахстанской области во время семейной ссоры мужчина принес из кладовки бутылку бензина-растворителя, облил им свою гражданскую супругу и поджег. Подробности дела стали известны из материалов суда №2 района Алтай, передает Noks.kz.

Двое жителей Серебрянска относились к числу проблемных. Семейная пара периодически устраивала пьянки и скандалы.

В конце октября прошлого года из квартиры снова стали доноситься крики, потом все стихло.

Однако соседи обратили внимание, что после этого в течение недели женщина не появлялась на улице. Об этом они сообщили ее матери. Та обнаружила в квартире дочь с ожогами лица, шеи, груди, спины, руки и вызвала скорую помощь.

Врачи диагностировали ожоги 30% поверхности тела первой и второй степени. Пострадавшая с трудом могла говорить, у нее практически не двигалась левая рука.

Полицейским женщина рассказала, что в тот день они выпили, после чего сожитель ушел в магазин, а она спрятала оставшийся алкоголь.

Обнаружив пропажу спиртного, гражданский муж стал агрессивным, принес из кладовки бензин-растворитель, облил им супругу и поджег. Но одумался и, окутав ее одеялом, потушил огонь. Затем попросил не обращаться в полицию и к врачам.

Однако от ответственности ему уйти не удалось. Мужчина получил 4 года лишения свободы. С учетом амнистии окончательный срок его заключения составил 2 года и 8 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968994-muzhchina-edva-ne-szheg-zazhivo-svoyu-zhenu-v-vko/