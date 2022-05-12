Целый арсенал оружия нашли дома у жителя Актюбинской области

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В полицию Актюбинской области поступила информация о том, что житель одного из местных сел незаконно хранит дома огнестрельное оружие, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сотрудники Шалкарского районного отдела полиции выехали в село Биршогыр для проверки информации.

В доме 37-летнего подозреваемого провели обыск. Под столом на веранде стражи порядка обнаружили:

полуавтоматическое гладкоствольное ружье "Сайга" 12 калибра;

56 патронов;

магазин от гладкоствольного ружья “Сайга”;

оптический прицел;

охотничий нож.

Кроме того, в сарае, расположенном во дворе дома, полицейские нашли обрез гладкоствольного ружья 12 калибра неизвестной марки и пневматическую винтовку.

Установлено, что мужчина не имел разрешительных документов на оружие.

В данный момент проводятся следственные действия по части 3 статьи 287 УК РК ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов").

Оружие. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968972-tselyy-arsenal-oruzhiya-nashli-doma-u-zhitelya-aktyubinskoy-oblasti/