"Будешь платить дань": подробности перестрелки в Алматы рассказал хозяин магазина

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В Алматы группа рэкетиров потребовала деньги у одного из местных предпринимателей. Конфликт между вымогателями и друзьями бизнесмена закончился стрельбой, передает телеканал КТК.

По данным телеканала, в одном из районов Алматы к новому хозяину местного магазина пришли некие люди. Они назвали себя "криминальными авторитетами" и потребовали "дань" у предпринимателя.

"Пришли, спросили, кто сейчас новый хозяин. Я им сказал, что я сейчас новый хозяин. На что они ответили: "Нам предыдущий хозяин платил дань. Будешь ли ты платить нам дань?". Я естественно ответил, что не буду.

Они заявили: "Здесь такой район, нам нужно. Мы здесь криминальные авторитеты". Угроз не было, потому что я сразу позвонил другу: "Вот такие ребята пришли. Ты их знаешь?". Он сказал: "Я их знаю, я с ними поговорю", – рассказал хозяин магазина Андрей Рожков.

Как выяснили корреспонденты, друг Рожкова приехал на разборки с приятелем. О чем они говорили с теми, кто называл себя "криминальными авторитетами", арендатор магазина не знает.

Тем не менее, сообщается, что вымогатели начали стрелять в упор из травматического пистолета.

По данным телеканала, один из защитников получил пулю в нижнюю челюсть – мужчина перенес операцию и сейчас в сознании, но говорить не может. Второму пробили лобную кость, его в крайне тяжелом состоянии забрали в больницу.

"Был вдавленный перелом лобной кости с поврежденной твердой мозговой оболочкой, взяли экстренно на операцию. Послеоперационное состояние стабилизировалось.

Больной в реанимации, пробужден. В связи со стабилизацией больной переведен в нейрохирургическое отделение. Состояние стабильно тяжелое, но его жизни ничего не угрожает", – сообщил завотделением нейрохирургии центральной городской клинической больницы города Алматы Марат Алматов.

Отмечается также, что одного из нападавших почти сразу задержали полицейские. Сейчас он находится в изоляторе. Ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Источник: КТК

Напомним, вчера стало известно о том, что в Алматы конфликт нескольких мужчин закончился стрельбой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968908-budesh-platit-dan-podrobnosti-perestrelki-v-almaty-rasskazal-hozyain-magazina-video/