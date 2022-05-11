Конфликт мужчин закончился стрельбой в Алматы

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В Алматы конфликт нескольких мужчин закончился стрельбой. Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как сообщили в полиции, между знакомыми, проживающими в одном микрорайоне, произошел словесный конфликт, который перерос в стрельбу.

Стреляли, по предварительным данным, из травматического пистолета.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, его поместили в изолятор временного содержания.

Установлено, что в результате инцидента пострадали двое мужчин 1973 года рождения. Обоих доставили в ближайшую больницу.

Как сообщил начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев, сейчас проводится расследование по данному факту, создана следственно-оперативная группа. Орудие преступления устанавливается.

Уголовное дело открыто по части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968739-konflikt-muzhchin-zakonchilsya-strelboy-v-almaty/