Знатока игры "Что? Где? Когда?" объявили в розыск в России

Ровшан Аскеров. Фото: instagram.com/roa72

Участник телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск МВД РФ. Сообщается, что против знатока заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, передает издание РИА Новости, ссылаясь на базу данных ведомства.

В МВД подтвердили, что Аскеров разыскивается по уголовной статье, но по какой именно – не уточняется.

При этом отмечается, что, по информации Следственного комитета, в начале апреля мужчина опубликовал в социальных сетях данные, "оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова".

"Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы", – пишет издание.

Кроме того, издание приводит данные пресс-службы телекомпании "Игра-ТВ", согласно которым журналист уже покинул территорию РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968848-znatoka-igry-chto-gde-kogda-obyavili-v-rozysk-v-rossii/