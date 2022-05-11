"Заподозрил жену в измене": тело забитой до смерти женщины нашли в Алматинской области

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В степной зоне близ южной столицы задержали подозреваемого в убийстве гражданской жены. 45-летний мужчина подался в бега. Подробности преступления рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что факт зарегистрирован в Талгарском районе, где 10 мая на отдаленной ферме близ села Жалкамыс обнаружили тело 47-летней женщины со следами жестоких побоев.

В преступлении заподозрили ее 45-летнего гражданского супруга, с которым она жила на ферме, присматривая за скотом.

Мужчина скрылся с места происшествия, но при проверке выяснилось, что он ранее уже привлекался к ответственности. Поднятые по тревоге полицейские организовали масштабные поиски беглеца.

"Разыскиваемый хорошо ориентировался в степи и знал все тропы, с учетом чего поисковые группы работали в нескольких направлениях. В итоге подозреваемого удалось выследить сотрудникам роты патрульной службы, которые его задержали и доставили в полицию.

45-летний мужчина сознался в избиении жены, которую он якобы заподозрил в супружеской измене. Задержанный также пояснил, что в момент совершения преступления находился в алкогольном опьянении", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемый помещен под стражу. Уголовное расследование по факту проводится по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968814-zapodozril-zhenu-v-izmene-telo-zabitoy-do-smerti-zhenschiny-nashli-v-almatinskoy-oblasti/