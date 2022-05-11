Жезказганец лишился 12 млн тенге после разговора по телефону с лжесотрудником банка

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Житель Жезказгана оформил два кредита на 12 миллионов тенге после разговора с лжесотрудником банка по телефону. Сейчас по данному факту проводится расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

5 мая в УП Жезказгана поступило заявление 41-летнего жителя города. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После чего вошел в доверие и убедил оформить два кредита. В одном финансовом учреждении мужчина взял 10 млн тенге, в другом - еще 2 млн.

Затем перевел деньги на продиктованные номера счетов и только тогда понял, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Проводится расследование.

А 29 апреля в полицию обратился 65-летний карагандинец и рассказал, что планировал оформить кредит. На одном из сайтов он нашел объявление, автор которого предлагал помощь в этом деле.

Горожанин связался с ним, передал свои данные для получения 1 млн тенге. Однако позже выяснилось, что деньги перевели на чужой счет.

30 апреля стражи порядка задержали 21-летнего подозреваемого. Оказалось, что он работает в одном из банков. Парень дал признательные показания. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968731-zhezkazganets-lishilsya-12-mln-tenge-posle-razgovora-po-telefonu-s-lzhesotrudnikom-banka/