Двух иностранцев задержали на космодроме Байконур, заявил глава "Роскосмоса"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о задержании двух иностранных граждан на закрытой территории космодрома Байконур. По данному факту ведется следствие.

О задержании гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Беларуси Зелупы Алины Рогозин написал в своем официальном Telegram-канале.

По его информации двух иностранных граждан задержали накануне вечером в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран").

"Оба находятся в УВД города Байконур. Ведутся следственные действия. Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и Зелупу в организации противоправных действий", - написал Рогозин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968514-dvuh-inostrantsev-zaderzhali-na-kosmodrome-baykonur-zayavil-glava-roskosmosa/