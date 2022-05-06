Ищейка вывела полицейских на участников массовой драки в Алматы

Подозреваемые. Кадр из видео: ДП Алматы

Служебно-розыскная собака по кличке Агат помогла алматинским полицейским задержать предполагаемых участников массовой драки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию поступил вызов о массовой драке во дворе дома, расположенного на пересечении улиц Жандосова и Ауэзова. На место прибыл патрульный экипаж и следственно-оперативная группа с кинологами.

"На улице были обнаружены следы борьбы: ножка от стола, запачканная кровью, кухонный нож, кровь. Собака взяла след и привела в одну из квартир дома неподалеку. Дверь была вскрыта. Внутри находились шестеро мужчин, один из них был ранен в ухо", - рассказал младший инспектор-кинолог ЦКС ДП Алматы Ерболат Коктал.

Как установила полиция, мужчины подрались с неизвестными. В ходе потасовки кто-то из дерущихся выстрелил из ружья.

"Участники преступления задержаны. Кто из них применил оружие, установит дальнейшее расследование", - отметил инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Аскар Жыргалбай.

У одного из задержанных полицейские изъяли обрез охотничьего ружья и нож. Мужчина полностью отрицает свое участие в потасовке, несмотря на то, что на одежде и на руках имеются следы крови.

По данному факту УП Бостандыкского района начало досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968321-ischeyka-vyvela-politseyskih-na-uchastnikov-massovoy-draki-v-almaty/