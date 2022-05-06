Разыскиваемая за мошенничество в Узбекистане пряталась в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актобе задержали 35-летнюю гражданку Узбекистана, которую разыскивали на родине за мошенничество. Сейчас казахстанские правоохранители готовятся передать ее своим зарубежным коллегам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Находившаяся в розыске за мошенничество 35-летняя гражданка Узбекистана скрывалась в Актобе.

"Женщина задержана в одном из частных домов в Актобе, где она пряталась от правосудия Республики Узбекистан. Полицейские из Узбекистана искали ее за мошенничество", - пояснили в ДП Актюбинской области.

В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания и будет передана узбекским коллегам.

Напомним, ранее сообщалось, что разыскиваемого в России за присвоение полномочий должностного лица казахстанца нашли в Кокшетау. Однако экстрадировать мужчину в соседнее государство правоохранительные органы не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968320-razyskivaemaya-za-moshennichestvo-v-uzbekistane-pryatalas-v-aktobe/