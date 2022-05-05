Разыскиваемого в России казахстанца нашли в Кокшетау

Иллюстративное фото: ДП СКО

Стражи порядка нашли в Кокшетау казахстанца, который числится в розыске в Омской области России. Однако экстрадировать мужчину в соседнее государство не будут, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 34-летний казахстанец объявлен в розыск в Российской Федерации по статье 288 УК РФ "Присвоение полномочий должностного лица".

Однако в отделе криминальной полиции УП пояснили, что экстрадировать мужчину не будут. Так, казахстанцы, совершившие уголовное правонарушение на территории другого государства, не подлежат выдаче, если иное не установлено международным договором РК.

"Никто не может быть выдан иностранному государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему в этом государстве может угрожать применение пыток, насилие, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание, а также в случае угрозы применения смертной казни, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан.

Иностранцы и лица без гражданства, совершившие преступление за пределами Казахстана и находящиеся на территории страны, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Республики Казахстан", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968131-razyskivaemogo-v-rossii-kazahstantsa-nashli-v-kokshetau/