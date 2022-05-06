Казахстанец оформил около 100 кредитов по найденным в интернете чужим ИИН

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Молодой человек оформил около 100 кредитов на казахстанцев по найденным в интернете ИИН. Его жертвами стали жители разных регионов. Парня задержали в Караганде, передает телеканал "Астана".

Злоумышленником оказался безработный житель Туркестанской области, отлично владеющий IT-технологиями.

В настоящее время сумма ущерба устанавливается. В правоохранительные органы уже обратились около 100 пострадавших, однако не исключено, что их может быть куда больше.

Парень брал из интернета ИИН людей, оформлял онлайн-кредиты, а деньги отправлял на свои счета.

За мошенничество ему грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Он находил через открытый доступ данные людей. Ведь есть кабинеты налогоплательщиков, где ИИН в открытом доступе, например. И оформлял кредит на знакомых, на таксистов. Деньги падали, а потом обналичивались. Пострадавшие есть по всему Казахстану", - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Карагандинской области Мади Багдат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968306-kazahstanets-oformil-okolo-100-kreditov-po-naydennym-v-internete-chuzhim-iin/