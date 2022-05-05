Напал на собственную мать: об инциденте рассказали в прокуратуре Алматы
Прокурор Алатауского района Алматы Избасар Масакбаев в своем официальном Facebook рассказал подробности недавнего избиения пожилой женщины.
По словам прокурора, сын нанес телесные повреждения собственной матери в ходе семейной ссоры. Сначала конфликт произошел между потерпевшей и ее снохой. Уточняется, что он случился на почве нецензурной брани свекрови в адрес снохи. Мужчина вступился за супругу, сообщил прокурор.
Отмечается, что женщина получила сотрясение мозга, перелом руки, а также множественные ушибы.
49-летний мужчина был задержан. Прокуратурой района согласовано процессуальное решение о признании его подозреваемым по уголовному делу.
Деяния мужчины квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений.
Прокуратура поддержала ходатайство следователя об аресте подозреваемого. Мужчина был взят под стражу с санкции суда.
Сам случай с нападением мы освещали в начале недели. Отметим, что инцидент был записан на камеру видеонаблюдения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968137-napal-na-sobstvennuyu-mat-ob-intsidente-rasskazali-v-prokurature-almaty/