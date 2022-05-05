Бухгалтер похитила 31 млн тенге в Западно-Казахстанской области

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В Западно-Казахстанской области в течение продолжительного времени бухгалтер отдела образования Сырымского района расхищала бюджетные деньги. Общая сумма ущерба составила 31 миллион тенге, передает "Хабар 24".

Вина подсудимой была полностью доказана. Бухгалтер возместила причиненный государству ущерб и просила суд не лишать ее свободы.

При этом прокурор запросил для женщины 8 лет лишения свободы.

В итоге бывшую сотрудницу отдела образования приговорили к 7,5 годам заключения. Отбывать наказание в исправительном учреждении она будет при достижении 14-летнего возраста ее младшим ребенком.

Также она лишена права работать в государственных органах и квазигосударственных организациях.

"Кушаева Аккенже совершила преступление, предусмотренное п.2 ч.4 ст.189 УК, то есть с признаками хищения. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев без конфискации имущества.

В связи с наличием двух несовершеннолетних детей срок отбывания наказания отсрочен на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу", - сообщила пресс-секретарь областного суда Нургуль Канатбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968109-buhgalter-pohitila-31-mln-tenge-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti/