Полицейского уволили после избиения пенсионера в Шымкенте

Олег Петровский. Кадр из видео: Otyrar.kz

В Шымкенте пожилой сосед обвинил правоохранителя в избиении. В городском департаменте полиции сообщили, что после инцидента страж порядка был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении участкового инспектора ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП был составлен протокол по статье 73-1 КоАП РК.

Собранные материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента.

"По постановлению суда производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с примирением сторон.

Управлением собственной безопасности по факту проведена служебная проверка. В результате решением дисциплинарной комиссии сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщили в ДП Шымкента.

Напомним, ранее пенсионер Олег Петровский рассказал, что его избили в собственной квартире. По словам мужчины, на него напал сосед - участковый инспектор Еркегали Диханбаев.

Конфликт перерос в драку после того, как правоохранитель оскорбил его жену. Заступившись за супругу, пожилой житель Шымкента получил травмы и попал в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968104-politseyskogo-uvolili-posle-izbieniya-pensionera-v-shymkente/