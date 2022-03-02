Полицейского обвинили в избиении соседа и его жены в Шымкенте

Олег Петровский. Кадр из видео: Otyrar.kz

В Шымкенте полицейского обвинили в избиении своего пожилого соседа и его жены. Информацию прокомментировали в городском ДП, передает Otyrar.kz.

62-летний Олег Петровский вспоминает, как его избили в собственной квартире. По его словам, на него напал инспектор полиции.

Конфликт перерос в драку после того, как правоохранитель оскорбил его жену. Заступившись за супругу, пожилой мужчина попал на больничную койку с многочисленными травмами.

"Он меня сразу ударил, я упал, все, я больше ничего не помню. Просто чувствовал, что меня еще пинают. После этого избиения у меня сразу голова закружилась, тошнило, сейчас до сих пор голова болит", - рассказывает мужчина.

Говорит, что досталось и его супруге. После инцидента пострадавшие сдали заявление в полицию. Однако позже, как утверждает Олег Петровский, на него надавили, поэтому он написал отказную.

Его жена Анна Шмакова отмечает, что тоже пострадала от рук стража порядка.

Узнать о причине конфликта у соседа-правоохранителя корреспондентам издания не удалось. Дверь никто не открыл, на сообщения и звонки он не ответил.

В департаменте полиции Шымкента подтвердили, что это действительно их коллега, он работает инспектором.

"Еркегали Диханбаев - инспектор ювенальной полиции МПС Аль-Фарабийского РУП. В отношении него проводится служебная проверка управлением собственной безопасности ДП Шымкента. О ее результатах будет сообщено дополнительно. Решение по нему примет дисциплинарная комиссия", - сообщили в пресс-службе ДП.

Сейчас адвокат семьи обратился в прокуратуру с просьбой вернуть дело на доследование. Пострадавшие хотят добиться справедливого наказания для своего обидчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958880-politseyskogo-obvinili-v-izbienii-soseda-i-ego-zheny-v-shymkente/