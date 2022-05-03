Известного вайнера наказали за нарушение ПДД в Алматы (видео)

Сергазы Токтарбек. Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов сообщил на своей официальной странице в Instagram о привлечении к ответственности известного вайнера, который нарушил ПДД.

Как рассказал Абдрахманов, он узнал о правонарушении благодаря отметкам под постом с видеороликом, записанным известным алматинским вайнером Сергазы Токтарбеком, также известным как Сека.

На видео блогер находится за рулем внедорожника, при этом видно, что он не пристегнут ремнями безопасности.

Проверку данного факта поручили сотрудникам полка патрульной полиции ДП города Алматы.

В итоге блогера привлекли к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 593, часть 2 КоАП РК ("Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности").

В конце поста Абдрахманов напомнил о недопустимости подобного поведения на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967867-izvestnogo-vaynera-nakazali-za-narushenie-pdd-v-almaty-video/