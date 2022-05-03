Наркотики на 9,5 млн долларов изъяли в ходе спецоперации в Казахстане и России (видео)

Изъятые наркотические вещества. Кадр из видео: polisia.kz

МВД Казахстана и России провели совместную спецоперацию по ликвидации транснационального канала поставки наркотиков, в ходе которой было изъято более 260 килограмм наркотических средств, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

В специальной операции принимали участие сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации.

"Для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД и Департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области", – сообщил и.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев.

Отмечается, что оперативные мероприятия проводились одновременно в Омске и Таразе. В результате, как сообщили полицейские, был задержан основной отправитель синтетических наркотиков в РФ, а также их получатель в Казахстане.

"В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, "синтетику" почтовыми отправлениями.

При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии и так далее", – объяснили сотрудники МВД.

По данным полицейских, всего было изъято более 260 килограмм готовых наркотиков, общая стоимость которых превышает 9,5 млн долларов США.

Также в МВД подчеркнули, что в результате специальной операции, проведенной с октября 2021 года по апрель текущего года, сотрудниками полиции в Алматы, Алтае, Актобе, Атырау, Таразе и Кызылорде задержаны 13 граждан Казахстана, которых подозревают в производстве и распространении синтетических наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967700-narkotiki-na-95-mln-dollarov-izyali-v-hode-spetsoperatsii-v-kazahstane-i-rossii-video/