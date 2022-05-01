Четырех редких медвежат изъяли у контрабандистов на границе Казахстана и России

Медвежата. Фото: circus.ru

Четырех редких бурых медвежат изъяли у контрабандистов в районе села Сагарчин на границе России с Казахстаном. Их обнаружили накануне на таможне запертыми в тесных клетках в салоне автомобиля.

Об этом сообщили на официальном сайте Росгосцирка. Указывается, что животных обнаружили при попытке незаконно вывезти их на территорию Узбекистана. Разрешительных документов на вывоз у водителя не оказалось.

Отмечается, что этот вид животных находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, так как находится под угрозой исчезновения.

По имеющимся данным, медвежата якобы были подарены сызранским предпринимателем гражданину Узбекистана. Водитель рассказал, что их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.

В данный момент российские таможенные органы расследуют обстоятельства дела.

В это время четырех бурых медвежат – двухмесячных Гиту, Зиту, Чука и Гека, изъятых у контрабандистов, приняли на содержание в филиале Росгосцирка в Оренбурге.

"Мы, конечно же, приняли малышей на временное содержание и создали все необходимые условия для них. Медвежат осмотрели ветеринарные врачи, имеющие опыт работы с этими животными, провели вакцинацию, организовали кормление малышей, по нормативам – каждые 4 часа.

Консультирует специалистов дрессировщик, народный артист России Грант Ибрагимов, который более полувека работал с медведями. В настоящий момент малыши чувствуют себя прекрасно, играют и радуются жизни", – рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967625-chetyreh-redkih-medvezhat-izyali-u-kontrabandistov-na-granitse-kazahstana-i-rossii/