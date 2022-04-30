Уволившийся судоисполнитель завладел 3 млн тенге в Нур-Султане

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Жительница Нур-Султана обратилась с заявлением в полицию и сообщила о том, что частный судебный исполнитель завладел ее денежными средствами. Сумма ущерба составила почти 3 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Стражи порядка установили, что 37-летний мужчина ранее работал частным судебным исполнителем.

Уволившись с работы, он пользовался своим прежним положением и просил должников перечислять ему деньги в счет погашения банковского долга.

На протяжении года астанчанин брал деньги у потерпевшей. Однако средства не отдавал банку, а тратил их на свои нужды. Общая сумма ущерба составила 2 млн 900 тысяч тенге.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967548-uvolivshiysya-sudoispolnitel-zavladel-3-mln-tenge-v-nur-sultane/