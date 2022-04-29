504 нарушения ПДД совершил водитель на авто с кыргызстанскими номерами в Алматы

Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы водитель автомобиля, зарегистрированного в Кыргызстане, нарушил ПДД 504 раза. Сумма штрафов за все нарушения составила более 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского департамента полиции.

Полицейские сообщили, что в мегаполисе продолжаются рейды по выявлению нарушителей ПДД. Отмечается, что одним из задержанных за последние сутки оказался гражданин И. 1983 года рождения.

"На автомашине марки Honda он допустил 504 нарушения ПДД, штрафы за них мужчина не оплачивал", – рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров.

Он добавил, что правонарушитель был отстранен от управления ТС, а его авто водворено на специализированную штрафстоянку.

Отмечалось также, что данный автомобиль был зарегистрирован в Кыргызстане, а общая сумма штрафов составила 4 629 625 тенге.

Кроме того, был задержан еще один нарушитель. По данным полицейских, он передвигался на автомашине, которая состоит на учете в России.

"Это гражданин А. 1988 года рождения. На нем числятся 370 штрафов на общую сумму 3 480 909 тенге. И это транспортное средство помещено на штрафстоянку", – рассказал спикер.

По словам Саттарова, отработка по выявлению автолюбителей, которые не оплачивают штрафы за нарушения ПДД, проводится с участием сотрудников строевых подразделений полиции при активном использовании цифровых технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967504-504-narusheniya-pdd-sovershil-voditel-na-avto-s-kyrgyzstanskimi-nomerami-v-almaty/