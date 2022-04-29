Сотрудника АФМ осудили на 12 лет в Караганде

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В Караганде к 12 годам лишения свободы за покровительство организаторам незаконного игорного бизнеса и получение взятки приговорен старший оперуполномоченный областного департамента экономических расследований (территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу), передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление Карагандинского областного суда.

Согласно материалам дела, 33-летний оперативник, в чьи обязанности входила борьба с экономическими преступлениями, вступил в преступную связь с организаторами незаконного игорного бизнеса из Жезказгана и Сатпаева.

С декабря 2019 года по апрель 2020 года он ежемесячно получал от них взятки за покровительство в размере 1000 долларов США и закрывал глаза на их незаконную деятельность. Всего за указанный период ему было перечислено более 1,5 млн тенге.

Кроме того, весной 2019 года он выезжал с проверкой в Сатпаев, где в одном из магазинов был выявлен факт торговли спиртными напитками с поддельными акцизными марками.

При этом владелица магазина утверждала, что не знала о паленом алкоголе и ссылалась, что ее подставили.

Не растерявшись, оперативник предложил ей помочь ему материально за непроведение в отношении нее проверок. Сначала он попросил у нее 300 тысяч тенге, а затем потребовал еще. В итоге в общей сложности он получил от предпринимательницы 1,9 млн тенге.

Дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Вместе с оперативником на скамье подсудимых оказались еще два человека.

Им вменялись организация незаконного игорного бизнеса и дача взятки.

Суд признал оперативника и его подельников виновными по инкриминируемым статьям.

Сотрудника департамента по совокупности обвинений приговорили к 12 годам лишения свободы. Организаторам незаконного игорного бизнеса суд назначил наказание в виде 9 и 2,5 лет лишения свободы. Правда, последнего сразу же амнистировали.

Недавно осужденные обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Карагандинский областной суд оставил вердикт СМУС без изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967503-sotrudnika-afm-osudili-na-12-let-v-karagande/