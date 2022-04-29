Мужчина до смерти забил свою мать в Алматинской области

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В Алматинской области 40-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, до смерти забил родную мать. Преступление произошло в Алакольском районе в ночь с 25 на 26 апреля, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ночью в больницу госпитализировали 62-летнюю женщину. Врачи диагностировали у пациентки сильные побои, от которых она скончалась на следующие сутки.

Стражи порядка задержали 40-летнего сына погибшей по подозрению в причастности к смерти матери.

Установлено, что подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, избил отчима и родную мать. Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли ее спасти.

Сельчанин уже задержан и помещен под стражу. Расследование проводится по ст.106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Кстати, как стало известно, задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за мелкие правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967358-muzhchina-do-smerti-zabil-svoyu-mat-v-almatinskoy-oblasti/