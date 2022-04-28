Прокуратура обратилась к алматинцам из-за телефонных мошенников

Иллюстративное фото: pexels.com

Мошенники, которые звонят гражданам по телефону, стали представляться сотрудниками прокуратуры и информировать о якобы предстоящих проверках, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками прокуратуры, звонят и вводят в заблуждение о предстоящих проверках надзорного органа. Для положительного разрешения результата проверки мошенники просят скинуть на счет в банке денежное вознаграждение", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В некоторых других случаях гражданам сообщают о том, что якобы была зафиксирована попытка взлома их банковских счетов либо оформления кредита на их имя.

Отмечается, что для предотвращения "попытки взлома" мошенники предлагают собеседнику продиктовать некий код, который должен прийти ему на телефон.

"При этом у абонентов на мобильных телефонах могут определяться действующие номера правоохранительных органов при помощи использования специальных средств", – объяснили представители прокуратуры.

Сообщается, что в последние дни от граждан продолжают поступать сообщения о подобных инцидентах.

"Учитывая вышеизложенное, прокуратура Алматы просит быть бдительными и не поддаваться указанным преступным действиям.

В свою очередь, органами правопорядка принимаются меры по установлению и задержанию преступников", – добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее глава Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов предупреждал жителей города о том, что в последнее время интернет-мошенники стали представляться сотрудниками полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967312-prokuratura-obratilas-k-almatintsam-iz-za-telefonnyh-moshennikov/