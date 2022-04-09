Алматинские мошенники стали использовать новую схему обмана

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Глава Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов предупредил жителей города о том, что в последнее время интернет-мошенники стали представляться сотрудниками полиции. Об этом он написал в своем .

По словам Таймерденова, преступники стали звонить на мобильные телефоны и представляться сотрудниками полиции. После этого мошенники разъясняют, что в настоящее время якобы проводится совместная работа с Национальным банком РК.

Злоумышленники просят оставаться людей на линии для переключения связи с сотрудником Нацбанка, после чего абоненту сообщают о попытке несанкционированного перевода денег с его карты.

Для сбережения средств мошенники предлагают внести определенную сумму на банковский счет "жертвы", либо на счет третьих лиц.

"Запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон.

В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка", – предупредил начальник городской полиции.

Канат Таймерденов попросил жителей города быть внимательными и бдительными.

"Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности", – подчеркнул полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964277-almatinskie-moshenniki-stali-ispolzovat-novuyu-shemu-obmana/