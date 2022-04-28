Педагог и ученица устроили потасовку в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане в одной из школ произошел очередной конфликт между преподавателем и учащимся. Инцидент сняли на видео и выложили в Сеть. Случившееся прокомментировали в городском отделе образования, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео словесной перепалки педагога и школьницы, которая вскоре переросла в потасовку, появилось в соцсетях.

Автор отмечает, что конфликт произошел 11 апреля в школе №6 Талдыкоргана между учителем английского языка и ученицей 8 класса.

Инцидент прокомментировали в городском отделе образования.

"После этого случая в указанной школе был проведен Совет по этике с участием мамы учащейся. Стороны примирились, заявив, что не имеют друг к другу каких-либо претензий. То есть инцидент исчерпан.

В настоящее время учительница уволилась по собственному желанию. В заявлении она указала на ухудшение состояния своего здоровья с февраля 2022 года", - сообщил заведующий сектором городского отдела образования Жасулан Канагатов.

Напомним, похожий конфликт между педагогом и школьником в Талдыкоргане произошел в марте этого года. 16-летний подросток обматерил своего учителя. В итоге в дело вмешались правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967273-pedagog-i-uchenitsa-ustroili-potasovku-v-taldykorgane/