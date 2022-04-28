Двое парней и девушка напали на полицейских в Усть-Каменогорске

Иллюстративное фото: ДП СКО

Двое парней и девушка, ставшие участниками ДТП, напали на полицейских в Усть-Каменогорске. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Как рассказали в ведомстве, 27 апреля начато досудебное расследование по факту применения группой лиц насилия в отношении представителей власти (ч.3 ст.380 УК РК).

В ДП региона сообщили, что 22-летний астанчанин, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и заехал на газон по проспекту Сатпаева в Усть-Каменогорске.

Во время разбирательства двое парней и девушка применили насилие в отношении полицейских. Их удалось задержать и водворить в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательной базы.

Кроме того, в отношении водителя составлен протокол по ст.608 ч.6 КоАП РК (Управление ТС в состоянии опьянения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967200-dvoe-parney-i-devushka-napali-na-politseyskih-v-ust-kamenogorske/