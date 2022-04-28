Драка приятелей закончилась убийством в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В городе Уштобе Алматинской области драка мужчин закончилась убийством. Стражи порядка задержали неоднократно судимого местного жителя, которого подозревают в расправе над своим 47-летним приятелем, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ночь с 26 на 27 апреля в дежурную часть Каратальской районной полиции поступило сообщение от врачей скорой помощи.

Выяснилось, что медики при обслуживании вызова в одном из частных домов Уштобе обнаружили тело 47-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Предположительно, он скончался от колото-резаного ранения в грудь.

На место происшествия выехали правоохранители. Они нашли здесь кухонный нож, которым был нанесен смертельный удар.

52-летний владелец дома был задержан. Мужчина ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

Полицейские установили, что во время пьяного застолья между хозяином дома и его приятелем вспыхнула ссора, которая переросла в драку, а потом и в убийство.

Досудебное расследование проводится по ст.99 УК РК. Подозреваемый находится под стражей. Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967186-draka-priyateley-zakonchilas-ubiystvom-v-almatinskoy-oblasti/