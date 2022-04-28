Акмолинец на почве ревности жестоко избил соперника и сломал ему челюсть

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39-летнему мужчине нанесли серьезные телесные повреждения в Акмолинской области. Его госпитализировали в больницу. Оказалось, что причиной побоев стала ревность, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 23 апреля в отдел полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение из больницы.

Как стало известно, в стационар доставили 39-летнего мужчину с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, поверхностные травмы лица, подкожная гематома волосистой части головы, закрытый перелом нижней челюсти справа.

По подозрению в нанесении ему телесных повреждений задержали 34-летнего жителя Щучинска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Выяснилось, что в развлекательном заведении между бывшим и настоящим молодыми людьми одной из посетительниц на почве ревности возник конфликт. В итоге один из них жестоко избил другого.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967163-akmolinets-na-pochve-revnosti-zhestoko-izbil-sopernika-i-slomal-emu-chelyust/